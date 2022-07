Inzaghi allo scoperto su Bremer: “Trattativa importante, sto spingendo”

L’Inter si avvicina sempre di più a Gleison Bremer e anche il tecnico nerazzurro esce allo scoperto sul difensore: “Sto spingendo”

Il calciomercato dell’Inter si sta infiammando in questi giorni. Il reparto al centro dell’attenzione è senza dubbio la difesa, con Milan Skriniar che potrebbe fare le valigie e volare al PSG. Ma l’Inter ha già pronto il sostituto, ovvero Gleison Bremer.

Il centrale del Torino, eletto miglior difensore della Serie A della passata stagione, ha acceso il duello tra Inter e Juventus, con i nerazzurri che però sono riusciti a fare uno scatto in avanti. Tra lunedì e martedì arriverà l’incontro decisivo tra l’Inter e il Torino, che potrebbe chiudere l’affare per portare Bremer alla corte di Inzaghi. Dopo l’amichevole contro il Monaco esce allo scoperto anche Simone Inzaghi sulla trattativa che potrebbe portare il brasiliano in nerazzurro.

Inter, Inzaghi annuncia Bremer: “Trattativa importante”

Il fatidico potrebbe arrivare a breve, poi finalmente Bremer sarà dell’Inter. La trattativa per portare il brasiliano in nerazzurro va avanti da tempo, con la continua concorrenza della Juventus. L’inizio della prossima settimana però potrebbe essere fondamentale per la chiusura dell’affare tra Inter e Torino.

Al termine dell’amichevole contro il Monaco l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ai microfoni di ‘Sportitalia’ ha parlato dell’affare Bremer svelando: “Attualmente siamo in difficoltà in difesa. C’è una trattativa importante in questo momento, ho dirigenti bravissimi e io da allenatore sto spingendo perché si concluda”. Dunque anche Inzaghi conferma il pressing per Bremer, che è sempre più vicino a diventare nerazzurro.