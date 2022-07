Milan Skriniar resta in uscita dall’Inter: serve però un’offerta intorno ai 70 milioni di euro per il via libera del club nerazzurro. Gli ultimi aggiornamenti

Il Paris Saint-Germain non molla la presa e rilancia. Il club campione di Francia ha sempre i radar puntati sulla Serie A e in particolare su due nomi.

Ovvero Skriniar e Scamacca, obiettivi di vecchia data del PSG. La situazione per entrambi non si sblocca, ma il nuovo Ds dei parigini Campos non si arrende e rilancia con l’intento di arricchire ulteriormente la rosa a disposizione del neo-allenatore Galtier.

Il Paris Saint-Germain non è fuori dalla corsa e anzi nelle ultime ore si sarebbe avvicinato all’ingaggio del difensore slovacco e del giovane attaccante in forza al Sassuolo come scrive Oltralpe il quotidiano ‘Le Parisien’. La strada però resterebbe ancora impervia per i francesi, viste le difficoltà nel trovare un accordo di massima con l’Inter e la società emiliana.

Calciomercato, il PSG non molla Skriniar e Scamacca: la situazione

Skriniar è da tempo l’obiettivo numero uno per la difesa del PSG, con Marotta e Ausilio che spettano l’ultimo rilancio intorno ai 70 milioni di euro per dare il via libera alla cessione dell’ex Sampdoria, il big designato a lasciare Milano per dare ossigeno al bilancio e alle casse di Zhang.

Pressing anche per Scamacca, con il PSG che non molla il classe ’99 nonostante l’arrivo di Ekitike alla corte di Galtier. C’è distanza sulle richieste del Sassuolo, che valuta 45-50 milioni il proprio gioiello. I campioni di Francia però non si arrendono e continuano a trattare per il nazionale azzurro, che piace tanto anche ad Atletico Madrid e soprattutto West Ham.