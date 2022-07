Gleison Bremer resta al centro del calciomercato. La Juventus sfida l’Inter per il calciatore: i nerazzurri, però, si sono mossi in anticipo e ora vogliono chiudere

A piccoli passi, ma decisi e sicuri, l’Inter avanza per chiudere uno degli obiettivi prioritari di questo calciomercato: Gleison Bremer.

Il centrale brasiliano ha stupito nell’ultima stagione con la maglia del Torino: marcature strette, fisicità straripante e un’aggressività tremendamente moderna sono i pezzi forti del repertorio e che gli hanno permesso di cucirsi addosso la coccarda di miglior difensore della Serie A. E i vice campioni d’Italia se ne sono innamorati da tempo, tanto da raggiungere l’accordo con il calciatore molto prima che il caldo estivo facesse capolino nelle nostre case. Un accordo economico, ma anche tecnico-tattico. Bremer si sposa alla perfezione con l’assetto a tre di Simone Inzaghi e con quella mentalità da linea alta e difesa uomo contro uomo che il tecnico ha impostato fin dalla scorsa stagione. Dopo settimane di rumor, accelerazioni e trattative serrate, sono ore decisive per il futuro del classe 1997.

Il duello Inter-Juve per Bremer al rush finale: come stanno le cose

Il venerdì centrale di luglio è stato bollente sul fronte Bremer. Nel pomeriggio di oggi, infatti, si è parlato a più riprese di un sorpasso da parte della Juve sull’Inter. Sicuramente i bianconeri, che perderanno Matthijs de Ligt nei prossimi giorni e hanno già salutato Giorgio Chiellini, sono interessati a un calciatore con le caratteristiche del brasiliano. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, però, l’Inter difende ancora una pole position che non ha mai perso, forte dell’accordo e del patto di ferro con il calciatore, arrivato ancora prima del rinnovo con il Torino. Inoltre, chi lavora all’operazione ha un forte legame e l’accordo totale con i nerazzurri.

Questo non vuol dire che la Juve non ci abbia provato (o che non ci proverà ancora), soprattutto con il club granata, e cercando di mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri con offerte al rialzo. L’Inter, però, non indietreggia e conta di chiudere entro la fine della prossima settimana, possibilmente entro mercoledì. Perché Bremer è il profilo individuato da tempo e voluto fortemente, a prescindere dall’addio di Milan Skriniar, e ora è il momento di concretizzare un pressing che dura da mesi.