La bomba di Radio Radio: “Dybala alla Roma, è fatta”

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe finalmente essere stato deciso. Radio Radio sgancia la bomba: “È fatta, va alla Roma”

Dopo 15 giorni ufficialmente senza una squadra, Paulo Dybala potrebbe aver preso la decisione definitiva per il suo futuro. Il 30 giugno scorso il contratto che lo legava alla Juventus è scaduto e tutto sembrava portare l’argentino alla corte di Simone Inzaghi all’Inter.

I nerazzurri però, complice l’arrivo di Lukaku in prestito dal Chelsea e le mancate cessioni, hanno rallentato l’arrivo di Dybala poiché il reparto offensivo al momento sarebbe al completo. Così a cogliere l’opportunità sarebbe stata la Roma di José Mourinho, che superando anche la concorrenza di Napoli, che nei giorni scorsi scorsi avrebbe avanzato la propria offerta, e Milan, avrebbe trovato l’accordo con l’argentino. La ‘bomba’ viene lanciata da ‘Radio Radio’.

Calciomercato Roma, svolta Dybala: “È fatta”

La ‘telenovela’ legata al futuro di Paulo Dybala potrebbe finalmente aver trovato un finale. L’ex numero 10 della Juventus dopo il lungo corteggiamento dell’Inter, rimasta sempre in pole per l’argentino, potrebbe rimanere in Italia, ma non in nerazzurro.

Infatti a sganciare la bomba riguardante il futuro dell’argentino è il giornalista Ilario Di Giovambattista di ‘Radio Radio’, che tramite il suo tweet ha annunciato: “Dybala alla Roma è fatta! Il calciatore argentino vestirà la maglia giallorossa. La notizia è pervenuta da un importante dirigente internazionale”. Dunque addio all’Inter per Paulo Dybala, che a questo punto dovrebbe arrivare alla corte di José Mourinho per vestire la maglia della Roma, nonostante il continuo vantaggio dell’Inter.