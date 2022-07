CMIT TV | Venditti: “Gatti in prestito secco, così arriva Bremer”

La Juventus non molla Gleison Bremer per rinforzare la difesa. La svolta potrebbe essere rappresentata dal prestito di Gatti

In casa Juventus il futuro di Matthijs de Ligt è sempre in bilico, con il Bayern Monaco sulle tracce dell’olandese, con il direttore sportivo Salihamidzic che ha fatto visita a Torino. Nel frattempo i bianconeri sono già alla ricerca dell’erede dell’olandese per la retroguardia della prossima stagione.

Sfumata la pista che poteva portare a Kalidou Koulibaly, pronto a partire direzione Chelsea, i bianconeri sfidano l’Inter per Gleison Bremer, centrale del Torino nominato miglior difensore della scorsa stagione di Serie A. Il futuro del difensore brasiliano viene svelato in diretta alla CMIT TV dal giornalista Marco Venditti che afferma: “Quando la Juventus si aggiudicò Federico Gatti, io dissi subito a un mio collega che era la carta per arrivare a Bremer. In buona sostanza cosa accadrà secondo me: do un buon 60% che Bremer può finire alla Juventus. I bianconeri entreranno in possesso di molti denari dalla vendita di de Ligt, quando ci saranno a disposizione 40 milioni da mettere in mano a Cairo, lui lo porterà direttamente alla Continassa. Gatti inoltre è lo slot da giocarsi, una carta che non ha l’Inter, il giocatore piace molto a Juric. Gatti sarebbe un prestito secco da quello che ho sentito, che può essere anche di due anni per farsi le ossa nel frattempo”.

CMIT TV | Venditti su Zaniolo: “La sua volontà regna sovrana”

Anche il futuro di Nicolò Zaniolo continua a essere un caso, con il calciatore che sembra sempre più vicino al passaggio alla Juventus. Il giornalista Marco Venditti, in diretta alla CMIT TV, sul futuro del numero 22 della Roma ha affermato: “Gli amici a Torino che ho mi hanno detto che Zaniolo arriverà alla Juventus, la volontà del giocatore regna più sovrana di un contatto tra le parti. Lui è juventino fino al midollo, la mamma si sarebbe interessata a qualche casa dalle parte di Torino. Zaniolo verrà alla Juventus“.