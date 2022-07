Continua la telenovela per il possibile passaggio di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain: l’Inter attende il nuovo rilancio del club transalpino

Non c’è ancora l’accordo tra il Paris Saint-Germain e l’Inter per Milan Skriniar, il big della rosa di Simone Inzaghi destinato ad essere sacrificato per logiche di bilancio.

Una trattativa che va avanti da settimane, anche se ancora manca la fumata bianca tra le parti. Il club nerazzurro non scende sotto i 70 milioni di euro per la valutazione del difensore slovacco, mentre i parigini non hanno ancora rilanciato fermandosi sotto i 60 milioni. Skriniar ieri non ha disputato l’amichevole di Zurigo, incontrando alcuni emissari del PSG in pieno centro a Milano.

La formazione campione di Ligue 1 non molla e nei prossimi giorni è atteso l’assalto definitivo per arrivare all’intesa con l’Inter. Marotta e Ausilio non fanno sconti, aspettando un assegno congruo alla valutazione dell’ex Sampdoria. Skriniar rimane il primo obiettivo nella lista degli acquisti per il pacchetto arretrato del neo-tecnico Galtier, anche se il PSG sta pensando anche a un piano B se l’offensiva per l’interista dovesse fallire.

Calciomercato Inter, affare Skriniar: il Paris Saint-Germain pensa a Kounde

Nei pensieri della dirigenza francese – come scrive il portale ‘Footmercato’ – sarebbe finito infatti Jules Kounde, ambito da diversi club in Europa. Il talento del Siviglia fa gola a Chelsea e Barcellona, con il Siviglia che per la sua cessione chiederebbe la clausola rescissoria compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Su Kounde adesso ci sarebbe così anche il Paris Saint-Germain, che non vorrebbe farsi trovare impreparato se saltasse l’affare Skriniar con l’Inter. Il PSG proverà nei prossimi giorni a chiudere l’ingaggio del nazionale slovacco, ma se tale scenario non dovesse verificarsi penserebbe allora a virare le proprie attenzioni sul 23enne centrale del Siviglia, che il Chelsea potrebbe mollare visto l’imminente sbarco a Londra dal Napoli di Koulibaly.