CM.IT | Calciomercato Milan, niente amichevole e addio: ha salutato i compagni

Il Milan dice addio al calciatore: armadietti svuotati. Il difensore è pronto per la sua nuova avventura

Sono i giorni di Charles de Ketelaere in casa Milan. Il trequartista belga è il nome in cima alla lista dei desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Come vi stiamo raccontando, i rossoneri hanno deciso di premere il piede sull’acceleratore per chiudere il prima possibile: il classe 2001 nel frattempo è tornato in campo con il suo Club Brugge a dimostrazione che ancora qualcosa manca per la fumata bianca ma la fiducia è tanta.

Il Milan continua, inoltre, a lavorare anche alle uscite. Salutati Leo Duarte e Samu Castillejo, il prossimo, come detto, a lasciare il Milan sarà Mattia Caldara.

Calciomercato Milan, Caldara è pronto per lo Spezia

Il centrale sarà presto un giocatore dello Spezia. Come raccolto, l’ex Venezia e Atalanta ha già salutato i compagni, dicendo addio a Milanello e non prendo, così, parte all’amichevole con il Lemine Almenno.

Hanno giocato, invece, Daniel Maldini (resta viva la pista Verona) e Bakayoko, che piace a Valencia e Marsiglia.

Assenti alla sgambata, giocata al centro sportivo di Carnago, anche Olivier Giroud, out per un permesso personale, e Simon Kjaer, che prosegue il programma e che non giocherà nemmeno contro il Colonia.