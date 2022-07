CM.IT | Calciomercato Milan: è fatta, vola da Gattuso

Altra cessione in casa Milan, dopo Leo Duarte, lascia il club rossonero anche Samu Castillejo: tornerà in Spagna

Lo spagnolo, dopo tanti tira e molla, ha deciso di salutare i Campioni d’Italia. Stavolta è tutto vero. L’esterno, fuori dal progetto di Stefano Pioli, ha scelto di ritornare in patria: come confermato a Calciomercato.it, Castillejo, che ha in essere un contratto in scadenza nel 2023, una volta superate le visite mediche, giocherà per il Valencia di Rino Gattuso. Una cessione che si concretizzerà a titolo definitivo.

L’addio arriva ad un anno dalla scadenza del contratto: il giocatore ha già svuotato gli armadietti di Milanello ed è pronto per una nuova avventura.

La notizia della partenza di Castillejo, arrivata nel primo pomeriggio, ha sorpreso un po’ tutto il popolo rossonero che si aspettavano prima l’addio di Caldara. Per il centrale italiano ancora qualche dettaglio prima del trasferimento allo Spezia. Vicino alla cessione, in prestito, anche Daniel Maldini, direzione Verona.