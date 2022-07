La Juventus continua a muoversi sul mercato, pronta una proposta per un attaccante da 35 milioni: ma non saranno sufficienti

Dopo Pogba e Di Maria, il mercato della Juventus prosegue su svariate direttrici. L’arrivo del francese e dell’argentino è stato solo l’inizio, Allegri attende altri rinforzi in vari reparti. Anche al netto di possibili cessioni che potrebbero verificarsi a breve.

Impossibile non pensare a de Ligt, per il quale si attende un rilancio da parte del Bayern Monaco. La Juventus ha visto respinto l’ultimo assalto a Koulibaly, destinato al Chelsea, e nel frattempo ha preso informazioni per Pau Torres del Villarreal. Intanto, arriva Cambiaso dal Genoa, oggi visite mediche per il terzino. La Juventus però continua a muoversi anche per il reparto offensivo e dalla Spagna giunge voce di una possibile offensiva per un attaccante, con una proposta sul piatto da ben 35 milioni di euro. Cifra che però potrebbe non essere sufficiente.

Calciomercato Juve, de Tomas nel mirino per l’attacco: la richiesta dell’Espanyol

Il nome è quello di Raul de Tomas, 27 anni, 17 reti in campionato nella scorsa stagione in Liga con la maglia dell’Espanyol. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, ci sarebbe l’interessamento da parte dei bianconeri, così come da parte del Newcastle, che avrebbero sondato il terreno proponendo la cifra suddetta. Il club spagnolo, però, non intenderebbe discostarsi, al momento, dal valore della sua clausola rescissoria, fissata in ben 75 milioni di euro.