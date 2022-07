Un calciotore seguito anche dalla Juventus in ambito di calciomercato ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al proprio futuro: “Voglio restare”

Dopo Pogba e Di Maria, la Juventus non intende fermarsi sul calciomercato in entrata. Molto, chiaramente, dipenderà dalla cessione di de Ligt al Bayern Monaco. La ‘Vecchia Signora’ si è già attivata alla ricerca del sostituto e, in tal senso, sembra sfumare definitivamente la pista Koulibaly.

Come raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, il Napoli e il difensore senegalese hanno respinto il rilancio dei bianconeri, con l’ex Genk che adesso è sempre più vicino al trasferimento al Chelsea in Premier League. Nonostante l’approdo dell’ex centrocampista del Manchester United, i torinesi vorrebbero regalare a Massimiliano Allegri un’altra pedina da aggiungere alla mediana. Quell’uomo d’ordine che tanto è mancato la scorsa stagione, per intenderci. I nomi nella lista di Cherubini sono vari: tra questi, è presente anche Jorginho, in scadenza di contratto giugno 2023. Il rinnovo è incerto, di conseguenza l’italo-brasiliano potrebbe cambiare aria durante la sessione estiva in corso.

Calciomercato Juventus, Jorginho allontana le voci: “Amo il Chelsea”

Uno scenario, però, che Jorginho non sta prendendo in considerazione. L’ex Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro, facendo intendere chiaramente di non voler lasciare il Chelsea: “Adoro questo club, mi sento molto bene qui e, naturalmente, vorrei restare. Anche se stanno succedendo molte cose e non sappiamo come andrà. Ma ora sono qui, ho un contratto e amo stare al Chelsea“. Jorginho aggiunge: “Da molti anni ci sono speculazioni sul mio futuro, ogni signolo anno. Io penso solo a dove sono e resto concentrato al 100%. Sono al Chelsea e penso al 100% al Chelsea“.