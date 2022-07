Sono sempre giorni caldissimi sul fronte mercato per la Juventus di Allegri. L’annuncio a sorpresa

Come raccontato da Calciomercato.it, procede a fuoco lento la trattativa tra Juventus e Roma per Nicolò Zaniolo.

I contatti tra tutte le parti in causa proseguono senza fretta, in attesa di trovare la formula e le cifre che mettano tutti d’accordo. L’affare non è imminente, ma in casa bianconera filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione. Nel frattempo, sui social arriva un annuncio a sorpresa riguardo al futuro di Zaniolo. Ezio Greggio, noto tifoso della Juve, ha scritto su Twitter: “Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve“… (fonte certa)”. Un’uscita che fa sognare i tifosi, dato che lo scorso dicembre lo stesso Greggio annunciò Vlahovic alla Juventus. Un’operazione conclusa il mese successivo da Cherubini e Arrivabene. Staremo a vedere.