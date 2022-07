Urbano Cairo ha parlato del futuro di Gleison Bremer, conteso da Inter e Juve. Il presidente del Torino fa il punto sull’addio del difensore

Il calciomercato è bollente e alcune trattative entreranno nel vivo proprio in questi giorni, tra cessioni e sostituti eccellenti.

Vale per la Juve, alle prese con l’affare de Ligt con il Bayern, ma anche per l’Inter che aspetta ulteriori sviluppi sul fronte Skriniar-PSG. E per entrambe, mentre i bianconeri si stanno muovendo anche per Pau Torres, uno dei primi nomi in lista è quello di Gleison Bremer. Il centrale si è imposto come il miglior difensore dell’ultima Serie A, ma ora il suo futuro sarà lontano dal Torino.

Calciomercato Inter e Juve, la sentenza di Cairo su Bremer

Ne ha parlato Urbano Cairo in occasione della presentazione dei palinsesti La7. Il presidente chiarisce da subito quale sia il prezzo giusto per Bremer: “C’è, ma non credo sia giusto dirlo. Ho parlato bene con il suo agente, con cui siamo in ottimi rapporti. Lui è un ragazzo straordinario e gli ho promesso che nel momento in cui fosse arrivata una offerta adeguata l’avrei venduto“.

Cairo poi spiega meglio, avvisando indirettamente l’Inter: “Tutto è relativo, perché se sento parlare di 70 milioni per cedere Skriniar, allora credo che Bremer valga più delle cifre che circolano”. Poi, però, dice chiaramente: “Il mio obiettivo è di accontentarlo e lo farò, perché comunque squadre di alto livello potranno permetterselo”. Su Casadei come contropartita, invece, non si sbilancia definendo solamente ‘giovane promettente’ e ammettendo di non conoscerlo bene.