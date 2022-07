Paulo Dybala parametro zero di lusso e ancora senza squadra dopo l’addio alla Juventus. Gli scenari sul futuro del fantasista argentino

Continua la telenovela sul futuro di Paulo Dybala, che resta sempre senza squadra dopo l’addio alla Juventus e il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno con la ‘Vecchia Signora’.

L’argentino è un parametro zero di lusso sul mercato, ma per il momento non si è accasato con nessun club nonostante il pressing conclamato dell’Inter. Il sodalizio nerazzurro ha ‘congelato’ il possibile arrivo del fantasista ex Palermo, in attesa di liberare un’altra casella in attacco oltre al partente Sanchez.

Dybala è un pupillo di Marotta, però senza cessioni nel reparto offensivo l’Ad nerazzurro non può sferrare l’assalto decisivo per l’ex Juve. Il classe ’93 ha finora solo l’offerta ufficiale dell’Inter sul piatto: 5 milioni di euro più bonus, sotto i 7 milioni che percepiva a Torino. La società di Zhang adesso non può affondare, aprendo a uno scenario che lascia la porta aperta ad altre pretendenti per il mancino di Laguna Larga.

Tra queste c’è sicuramente la Roma, che negli ultimi giorni si sarebbe informata nuovamente con l’entourage del giocatore. Pinto e Mourinho stravedono per Dybala, anche se le richieste dell’argentino restano troppo onerose per i capitolini. Anche il Napoli di recente si è informato sulla situazione del numero dieci, senza comunque approfondire i discorsi. Nonostante i rumors, invece, resta fredda la pista che porta al Milan, concentrato su altri obiettivi per la trequarti di Pioli.

Calciomercato, Dybala torna in Italia: la situazione sul futuro della ‘Joya’

Fuori la Serie A da non trascurare l’interesse datato per la ‘Joya’ da parte dell’Atletico Madrid dell’estimatore Simeone, anche se l’affollamento in attacco non dà grossi margini di manovra ai madrileni. Con Cristiano Ronaldo verso l’addio, inoltre, anche il Manchester United è segnalato sulle tracce di Dybala per rinforzare il settore avanzato a disposizione del nuovo tecnico ten Hag. In attesa di una mossa concreta, con l’Inter che rimane comunque in prima fila, il nazionale albiceleste è tornato a Torino per allenarsi individualmente e farsi trovare pronto per la sua nuova avventura. La telenovela Dybala continua…