CMIT TV | Addio Inter: “La Juventus gioca il jolly”

Juventus e Inter a caccia del colpo, ma i bianconeri potrebbero essere favoriti: il commento sulla CMIT TV

Un futuro che potrebbe decidersi entro il fine settimana e che porterebbe Matthijs de Ligt lontano dalla Juventus. Il difensore olandese sembra essere sempre più lontano dai bianconeri, che stanno sondando il terreno per uno o più sostituti. A riguardo si fanno i nomi di Koulibaly e Bremer, quest’ultimo nel mirino anche dell’Inter. La dirigenza del Torino si è incontrata ieri a Milano proprio per parlare del futuro del difensore.

A proposito proprio di Bremer e dell’ipotesi Juventus, è intervenuto alla CMIT TV Marco Venditti, direttore di ‘Signora Mia Calcio News’: “Koulibaly è più forte di Bremer, ma il brasiliano è giovane e molto forte, quindi con lui non avresti il problema di andare a cercare un altro centrale tra due anni. Chiaro che il sogno sarebbe prenderli entrambi per rimpiazzare de Ligt, ma mi sembra molto difficile”.

Calciomercato Juventus e Inter, Venditti: “Gatti carta per Bremer”

Portare Bremer in bianconero potrebbe rivelarsi un possibile sgarbo di mercato nei confronti dell’Inter, ma secondo Venditti la Juventus avrebbe una carta giusta per provare a convincere il Torino. Una carta che al momento l’Inter non ha: “Attenzione perché la Juventus ha una carta importante in mano: un giocatore che Juric voleva fortemente e mi riferisco a Gatti. Ovviamente ceduto in prestito e non a titolo definitivo, un jolly che l’Inter non ha”.

Il giocatore visto lo scorso anno a Frosinone potrebbe quindi cambiare maglia ma non città e farlo in prestito. Perché oltre a lui la Juve può disporre anche dei soldi della cessione di de Ligt. “Cairo ragiona in base all’offerta più alta” ha concluso Venditti.