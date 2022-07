La Juventus si sta muovendo concretamente in questa fase di calciomercato. Prima Di Maria e Pogba e poi spazio ad altri possibili colpi. La trattativa col Genoa per Cambiaso e le ultime che coinvolgono Dragusin

È una Juventus estremamente attiva e combattiva in questa sessione di calciomercato, col chiaro intento di riportare il club a lottare per i massimi traguardi sia nazionali che internazionali. L’ultima stagione, quella del ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, si è conclusa a zero titoli, ed ora la dirigenza piemontese punta ad alzare l’asticella andando presto a completare la rosa. Dalle parole ai fatti si è passati con l’acquisto di Angel Di Maria, svincolatosi dal PSG, e il grande ritorno a Torino di Paul Pogba, che rappresentano solo l’inizio delle danze a tinte bianconere.

Tanti i tasselli da sistemare in entrata, a partire da Nicolò Zaniolo per il quale si ragiona su una cifra complessiva attorno ai 45 milioni di euro, bonus inclusi. Andrà inoltre anche rinnovata la fascia sinistra di difesa dove da tempo l’obiettivo concreto è Andrea Cambiaso, giovanissimo del Genoa per il quale si cerca la quadra definitiva. L’intesa di massima tra le società prevede il passaggio in Liguria di Radu Dragusin, a titolo definitivo e valutato 5 milioni di euro, con l’aggiunta di un conguaglio a favore dei rossoblù di circa 3 milioni più bonus.

Calciomercato Juventus, Dragusin al Genoa per Cambiaso: la linea prevale

L’ostacolo principale finora era stata la distanza tra il Genoa e l’entourage di Dragusin. A tal proposito però, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it sta prevalendo la linea che porta il polivalente difensore ex Sampdoria e Salernitana al club rossoblù, inserito come contropartita tecnica nella trattativa per Cambiaso alla Juventus, pronto a fare il percorso inverso.

Le parti coinvolte sono al lavoro per limare le distanze e avvicinarsi alla chiusura di un affare che porterebbe, all’inizio della prossima settimana, in dote ad Allegri un rinforzo giovane e di ottimo potenziale.