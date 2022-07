Il Chelsea potrebbe presto chiudere un colpo importante sul calciomercato che coinvolge la Juventus. L’arrivo si avvicina dopo l’accordo con il calciatore

Il Chelsea è uno dei club più attivi a livello internazionale sul calciomercato e pronto a chiudere diversi colpi in entrata, soprattutto in difesa. E i londinesi, come è noto, guardano anche in Serie A.

Per diverse settimane, vi abbiamo raccontato di come i Blues abbiano messo nel mirino Matthijs de Ligt, su cui ora è forte l’interesse del Bayern Monaco (e il centrale preferisce i bavaresi). Il Chelsea, però, non si ferma qui, perché valuta anche una pista alternativa e che potrebbe presto decollare sul calciomercato. Ci stiamo riferendo a Nathan Aké. Il difensore classe 1995 del Manchester City rappresenta comunque una pista alternativa a quella di de Ligt fin dal principio e ora la trattativa sta entrando nel vivo.

Calciomercato Juventus, il Chelsea ha l’accordo con Aké: De Ligt verso il Bayern

Secondo quanto riporta al stampa inglese, il Chelsea ha un pieno accordo con Nathan Aké per l’ingaggio del calciatore. Il Manchester City è a conoscenza della situazione e ora aspetta l’offerta ufficiale. Di Aké in chiave Chelsea vi avevamo già detto, sottolineando come fosse nella rosa dei principali obiettivi del Chelsea. I Citizens chiedono circa 50 milioni di euro per il loro calciatore, ma la sensazione è che la trattativa possa decollare. Una pretendente in meno, quindi, per de Ligt, per il quale la Juventus attende un rilancio da parte del Bayern Monaco che si avvicini il più possibile a 100 milioni.