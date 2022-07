Il tormentone Dybala continua a monopolizzare il mercato in Serie A. L’Inter non ha chiuso la trattativa per l’ex Juve: Napoli e Milan si fanno sotto

Resta in attesa Paulo Dybala. L’ex numero dieci della Juventus è ancora senza squadra, nonostante il lungo corteggiamento dell’Inter.

L’argentino – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – sembra aver accettato l’offerta contrattuale di Marotta, tra i 6 e i 7 milioni di euro bonus compresi. Resterebbe il nodo commissioni per l’agente Antun, ma soprattutto l’impossibilità al momento di far posto alla ‘Joya’ nell’attacco di Inzaghi dopo l’arrivo di Lukaku. Attualmente non sono arrivate offerte concrete per Correa e Dzeko, senza dimenticare che anche Sanchez è in cerca di una sistemazione.

Per chiudere l’affare Dybala sarà indispensabile sfoltire il reparto offensivo, con l’ex Palermo che starebbe lanciando qualche segnale di insofferenza per una trattativa che finora non è decollata. Il tormentone però è destinato a continuare se l’Inter non riuscirà a liberare un paio di caselle in attacco. Della situazione di impasse potrebbero approfittarne altre big in Italia: a Milan e Roma, si aggiungerebbe anche il Napoli nella corsa all’argentino.

Calciomercato Inter, tra Spagna e Napoli: quanti pericoli per Dybala

Il sodalizio di De Laurentiis ha chiesto informazioni e, come scrive il ‘Corriere della Sera’, potrebbe virare deciso sul fantasista classe ’93 in caso di cessione di Osimhen. Anche il Milan ha chiamato l’entourage del giocatore, ma al momento l’offerta dei rossoneri è inferiore a quella messa sul piatto dai cugini dell’Inter. I campioni d’Italia dovranno presentare una proposta più sostanziosa per cercare di superare i nerazzurri e portarsi a casa Dybala.

Non sono da escludere comunque offensive dall’estero, in particolare da Liga e Premier League. Il sogno di Dybala sarebbe la Spagna, campionato che lo ha sempre affascinato. L’ex Juve aspetterà ancora l’Inter ma non per molto: se Marotta non riuscirà nell’opera di sfoltimento in attacco, la ‘Joya’ potrebbe davvero accettare la corte delle altre big di Serie A.