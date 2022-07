Le ultime di calciomercato hanno come protagonista Zaniolo e non solo. Intreccio clamoroso Roma-Juve-Milan: ecco tutti i dettagli

La Juventus è al lavoro per piazzare il colpo Zaniolo. Resta la distanza tra domanda, circa 50 milioni, e offerta sui 40 forse comprensivi di bonus. I bianconeri cercano di inserire una contropartita, vedi Arthur ma anche Zakaria, con l’intento di abbassare ulteriormente l’esborso economico per il cartellino dell’ex Inter.

L’operazione Zaniolo appare destinata ad andare in porto, forse già nel giro di un paio di settimane perché Arrivabene e soci vogliono ‘consegnare’ il classe ’99 ad Allegri il prima possibile. E la Roma poi chi prende? Si fanno tanti nomi, ma ‘Libero’ ne fa uno clamoroso: Hakim Ziyech. Il marocchino è in uscita dal Chelsea e, soprattutto, il grande obiettivo del Milan per la fascia destra.

Calciomercato, Zaniolo-Juve e Milan nei guai: la Roma punta Ziyech

Ricordiamo che l’ex Ajax fu a un passo dalla Roma già qualche anno fa, quando in giallorosso il Ds era Monchi, il quale alla fine gli preferì Javier Pastore… Stando alla medesima fonte, l’alternativa a Ziyech per i capitolini è Domenico Berardi, accostato ai bianconeri in queste settimane e profilo sempre molto stimato dallo stesso Milan, precisamente da mister Pioli.