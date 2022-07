VIDEO CM.IT | Roma, inizia il raduno a Trigoria: Zaniolo presente, ma...

La Roma oggi inizia il raduno a Trigoria. Zaniolo tra i più attesi, in piena sessione di calciomercato, ma non si è fermato con i tifosi

La nuova stagione della Roma inizia oggi con il raduno a Trigoria. Intorno alle 8 i primi protagonisti giallorossi sono arrivati al Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

Solo una parte dei giocatori saranno oggi presenti, mentre altri, come Tammy Abraham, il grande bomber giallorosso, arriveranno nei prossimi giorni. Inizia dunque oggi il secondo anno sulla panchina della Roma di José Mourinho, in attesa di nuovi sviluppi di calciomercato. Tra i primi ad arrivare il general manager Tiago Pinto e Chris Smalling, che si sono fermati a firmare autografi ai tifosi presenti (circa una ventina). Anche Stephan El Shaarawy è arrivato prestissimo.

Roma, inizia il ritiro ma attenzione al calciomercato

Inizia il raduno della Roma, ma il calciomercato continua a essere protagonista. Nicolò Zaniolo, al centro dei rumors, una volta arrivato a Trigoria non si è fermato con i tifosi. Il numero 22 giallorosso, avendo giocato in Nazionale, avrebbe potuto avere qualche giorno di vacanza in più, invece è già a Trigoria. Chissà se con Tiago Pinto si parlerà anche del futuro.

Tra i giocatori in attesa di capire il proprio futuro c’è anche Jordan Veretout, centrocampista che piace in Francia, ma oggi presente a Trigoria. Il calciatore, però, a precisa domanda sul suo futuro, si è sbilanciato con i tifosi presenti: “Rimani? Sì”, ha risposto il centrocampista ex Fiorentina. Dunque, l’inizio del raduno di incrocia con le dinamiche di calciomercato nell’universo giallorosso.