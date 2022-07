Triplo colpo Fiorentina: “Stiamo trattando, siamo vicini”

Il punto sul calciomercato della Fiorentina: i viola non si fermeranno a Mandragora. Ecco i prossimi colpi

La Fiorentina ha messo le mani su Mandragora. Il calciomercato viola non si fermerà certamente al centrocampista ex Torino: “Può darci molto – afferma il direttore sportivo, Daniele Pradè -. Sa fare tutti i ruoli in mezzo al campo. Lo conosco bene, dal punto di vista caratteriale è un top player”.

In arrivo ci sono nuovi colpi. La Fiorentina è sicuramente una delle protagoniste di questa sessione di calciomercato. Jovic e Dodò sono in cima alla lista – “Su Jovic stiamo trattando e discutendo – riporta La Nazione -. Ci piace, ma la mia esperienza mi dice che prima bisogna chiuderle le operazioni. Stesso discorso vale per Dodò. Non sarà una questione dei due prossimi giorni. Gollini? Siamo vicini, speriamo di averlo al più presto. Siamo contenti, cercheremo di mettere nero su bianco”.

Una battuta poi su Milenkovic, che può trasferirsi all’Inter o andare all’estero: “Il ragazzo sta qui da cinque anni e l’anno scorso è stato un gesto d’amore continuare insieme – prosegue Pradè -. Se arriva un grande club che lo vuole non è che possiamo dirgli di no. Decideremo insieme. Alternative? Ci faremo trovare pronti”.