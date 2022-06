CM.IT | Non solo l’Inter su Milenkovic: l’insidia arriva dall’estero

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, piace all’Inter ma non solo: il serbo piace anche all’estero, sirene dalla Premier

Non c’è soltanto l’attacco nei pensieri dell’Inter. Marotta sta lavorando su Dybala, come dimostra l’incontro avvenuto ieri, così come non è da trascurare la pista Lukaku. Ma in casa nerazzurra si guarda anche alla difesa e uno dei nomi che piace è quello di Nikola Milenkovic.

Seguito lo scorso anno anche dalla Juventus, il centrale serbo è legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza nel 2023. Una sua cessione per questo motivo non è da escludere con i viola che lo valutano circa 15 milioni di euro.

L’Inter è interessata ma non ci sono soltanto i nerazzurri: come raccolto da Calciomercato.it, anche la Premier League guarda con attenzione a Milenkovic. Il 24enne di Belgrado per età e situazione contrattuale rappresenta un profilo interessante e sono diverse le squadre inglesi che hanno messo gli occhi su di lui.

Calciomercato Inter, anche la Premier su Milenkovic

Nikola Milenkovic è un nome che potrebbe essere al centro delle vicende di mercato nelle prossime settimane. Il serbo nella stagione appena conclusa è stato un perno della squadra di Italiano, collezionando 39 presenze e 3 gol con prestazioni che hanno contribuito a tenere accesi i riflettori su di lui. Ci pensa l’Inter, ma c’è anche la Premier League.