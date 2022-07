Doppietta da urlo e addio più vicino: il Milan ne approfitta

Il Chelsea è letteralmente scatenato e punta a modificare l’assetto soprattutto dell’attacco dopo l’addio di Romelu Lukaku. Nuovi esterni per Tuchel e un fantasista che potrebbe salutare

L’asse di mercato tra Premier League e Serie A più o meno direttamente continua ad offrire spunti di riflessione. Il Chelsea in particolare è tra le squadre che dovrà operare più cambiamenti, per riscattare una stagione deludente a cavallo ora della nuova proprietà pronta a modificare le cose. Per la difesa si punta a de Ligt, mentre in attacco è già andato via Romelu Lukaku, tornato in prestito all’Inter di Simone Inzaghi.

Il reparto offensivo potrebbe però salutare altre partenze, come quella di Hakim Ziyech, trequartista marocchino in Italia accostato al Milan con un corteggiamento che parte da lontano. Il fantasista ex Ajax è in uscita dal Chelsea ed è stato offerto ai rossoneri da alcuni intermediari. Inoltre come confermato da Calciomercato.it, il club londinese è ben disposto verso la formula del prestito con obbligo di riscatto (la quale è necessaria per far scattare il decreto crescita), mentre sarebbe poco propenso alla partecipazione al pagamento dell’ingaggio.

Calciomercato Milan, doppio colpo del Chelsea: gli indizi che potrebbero avvicinare Ziyech all’addio

Ulteriori indizi su una possibile partenza di Ziyech da Londra arrivano dai colleghi di ‘TheAthletic’ che evidenziano infatti come i ‘Blues’ siano pronti a chiudere ulteriori colpi proprio in attacco. Per ciò che riguarda la batteria di esterni offensivi il Chelsea dovrebbe completare presto un accordo per arrivare alla firma di Raheem Sterling, laterale d’attacco inglese proveniente dal Manchester City di Pep Guardiola.

Inoltre la stessa fonte evidenzia come dagli ambienti londinesi siano anche ottimismi per l’arrivo di Raphinha, altro esterno offensivo brasiliano che milita nel Leeds e che era stato anche obiettivo del Barcellona. Un potenziale doppio colpo che inevitabilmente riassesta l’attacco di Tuchel e alimenta le chance di vedere Ziyech altrove.