Milan, ecco da chi può dipendere il sogno Ziyech

Milan a caccia del sogno Ziyech: Chelsea può farlo partire, ma potrebbe esserci un fattore che incentiverebbe l’addio del marocchino

Rinnovati i contratti di Maldini e Massara, il Milan potrà ora dedicarsi con più tranquillità al mercato. I rossoneri hanno come primo obiettivo quello di un esterno d’attacco a destra. Un giocatore in grado di far fare un salto di qualità in quella zona del campo. I nomi e i profili al vaglio sono tanti e uno di questi resta Hakim Ziyech.

Il Chelsea sarebbe disposto a lasciar partire il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, ma non altrettanto a contribuire con il pagamento di parte dell’ingaggio. Ad agevolare la trattativa potrebbe poi essere l’eventuale acquisto dei londinesi di Raphinha. Il brasiliano del Leeds è un grande obiettivo dei ‘Blues’ e il suo futuro sembra essere sempre più lontano da Leeds.

Milan, Ziyech può dipendere da Raphinha

Raphinha però è un profilo che piace molto anche al Barcellona. Certamente le disponibilità economiche dei catalani sono totalmente differenti rispetto a quelle degli inglesi, ma la preferenza del brasiliano sarebbe proprio per i blaugrana. Il ‘Sun’ sottolinea inoltre come il club iberico avrebbe pronta un’offerta da 70 milioni di euro.

Una cifra che potrebbe convincere certamente il Leeds e che rischia di complicare e non poco le strategie del Chelsea. Certamente un eventuale arrivo di Raphinha agevolerebbe la partenza di Ziyech, che sarebbe ancor più in uscita. L’acquisto invece del brasiliano da parte del Barcellona potrebbe invece complicare un po’ di più le cose, anche se i rapporti tra il marocchino e il tecnico Tuchel restano quanto mai tesi e appare difficile una permanenza del giocatore in quel di Londra.