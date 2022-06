Trattativa con la Juve e addio, Momblano: “Lo vuole de Ligt”

Il noto giornalista Luca Momblano ha parlato del futuro di Matthijs de Ligt: trattativa con la Juventus per volontà del difensore olandese

In casa Juventus il futuro di Matthijs de Ligt è uno degli argomenti di discussione più scottanti. Parallelamente agli affari in entrata Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi in chiusura, la dirigenza bianconera deve occuparsi anche della spinosa questione riguardante il centrale olandese.

Nelle scorse settimane sono aumentati considerevolmente i dubbi sulla permanenza del classe ’99 a Torino. Questo perché, come raccontato su Calciomercato.it, c’è non poca distanza tra le parti in gioco sul rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024. La proposta della ‘Vecchia Signora’ si aggira sui 7,5 milioni di euro, a dispetto dei 12 netti percepiti attualmente dall’ex Ajax. Tale situazione non può che dirsi incerta e, ovviamente, attira l’interesse dei top club europei a caccia di rinforzi importanti in difesa. La nostra redazione vi ha informato che entrambe le squadre di Manchester, City e United, sono tentate dall’acquisto del centrale bianconero. Ma le pretendenti in Premier League non finiscono qui: c’è, difatti, il forte interessamento da parte del Chelsea.

Calciomercato Juventus, Momblano su de Ligt

I ‘Blues’ apprezzano anche altri profili, vedi Koulibaly. Ma de Ligt è uno dei nomi in cima alla lista, perciò la pista andrà assolutamente tenuta sott’occhio. Il calciatore, dal canto suo, gradirebbe cambiare aria e il Chelsea non avrebbe problemi ad accontentare le sue richieste economiche elevate. A testimonianza di ciò, arrivano le parole del giornalista di ‘Telelombardia’ Luca Momblano, intervenuto sulle frequenze del canale Twitch ‘Juventibus’.

Secondo il collega “de Ligt nelle ultime 24 ore in qualche modo si è espresso e ha preso una posizione. Lui vuole che la trattativa tra la Juventus e il Chelsea ci sia“. Chiara, dunque, l’intenzione del protagonista della vicenda. Va detto che il colpo comunque non sarà semplice, visto che la Juventus valuta il suo gioiello almeno 90-100 milioni di euro. Vedremo come finirà.