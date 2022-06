Nuovo incontro per de Ligt: l’offerta fa ‘traballare’ la Juve

Juventus e Chelsea sono pronti ad incontrarsi di nuovo per de Ligt: i ‘Blues’ avrebbero trovato la chiave per convincere i bianconeri

I bianconeri saranno tra i grandi protagonisti di questo calciomercato, con Pogba e Di Maria in arrivo e diverse altre operazioni che stanno tenendo banco: la prima, per importanza, è la possibile cessione di Matthijs de Ligt.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle ultime settimane, il Chelsea si sta muovendo con crescente convinzione per arrivare al centrale olandese. La Juventus ha offerto il rinnovo di contratto a de Ligt, che però ha voluto prendere tempo e non si sentirebbe convinto di apporre subito la sua firma sul prolungamento di contratto. I ‘Blues’, intanto, vorrebbero consegnare l’ex Ajax a Thomas Tuchel. Nei giorni scorsi i due club si sono incontrati per discutere dell’operazione, ma le prime offerte dei londinesi sono state rifiutate. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo summit e il Chelsea avrebbe individuato una possibile ‘chiave’.

Calciomercato Juventus, nuovo summit per de Ligt | Il Chelsea inserirà Jorginho

Attenzione ai massimi livelli sul fronte de Ligt, le prossime settimane potrebbero essere le sue ultime in bianconero. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, a metà di questa settimana Juventus e Chelsea potrebbero incontrarsi di nuovo per discutere del futuro del centrale olandese. Per il momento tutte le offerte dei londinesi sono state rispedite al mittente dai bianconeri, comprese quelle che prevedevano l’inserimento di Timo Werner, con un messaggio chiaro: se volete de Ligt dovete pagare la clausola da 120 milioni.

Uno scenario che, tuttavia, appare estremamente complicato. Il Chelsea è convinto di poter arrivare ad un punto di incontro con la Juventus, soprattutto perché pensa di avere in mano un giocatore che potrebbe convincere ‘Madama’: si tratta di Jorginho. Nei mesi scorsi, in esclusiva ai nostri microfoni, l’agente dell’italo-brasiliano non aveva chiuso ad un suo ritorno in Serie A. Non è nemmeno un mistero che Massimiliano Allegri voglia rinforzare sensibilmente il centrocampo e un’offerta che comprenda Jorginho più soldi potrebbe far traballare la Juventus. Inoltre, con il Chelsea i discorsi potrebbero coinvolgere anche Adrien Rabiot. Il futuro di de Ligt, in ogni caso, si deciderà in tempi brevi.