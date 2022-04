ESCLUSIVO | “Jorginho alla Juve? Vi spiego la posizione del Chelsea”

Jorginho e l’interesse della Juventus: le parole dell’agente del giocatore in esclusiva a Calciomercato.it

Protagonista con la maglia del Chelsea e legato ai ‘Blues’ da un contratto valido sino al 2023, Jorginho ha saputo diventare un punto fermo della squadra inglese. Da Sarri a Lampard, fino a Tuchel, l’italo-brasiliano ha sempre avuto un ruolo centrale. Per lui però si parla di un ritorno in Italia e di un interesse della Juventus che non sembra essere mai sopito.

A proposito proprio dell’interesse dei bianconeri nei confronti del calciatore, il suo agente Joao Santos ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.It. “Trattativa con la Juve per Jorginho? Il Chelsea, ad oggi, non può comprare, vendere, prestare o rinnovare. Ho parlato con la dirigenza dei Blues, senza cambio di proprietà non si può fare nulla. Stante così le cose e senza un compratore per il club, resta a Londra al 100%. Ad ora, non ci può essere trattativa con la Juve: conosco Cherubini da 20 anni, anche lui è consapevole di questa situazione. Possiamo solo aspettare se arrivi un compratore per il Chelsea”.

Una situazione dunque che è al momento ferma, ma eventuali novità potrebbero arrivare in caso di un compratore. Non è detto che già nelle prossime settimane la situazione possa cambiare. Tutto dipende dall’eventuale cambio di proprietà dei ‘Blues’.