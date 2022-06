Inter, attesa per Lukaku: l’arrivo in città può slittare

Cresce l’attesa di tutto il mondo Inter per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea: l’arrivo del belga in città potrebbe slittare a domani

Romelu Lukaku e l’Inter sono pronti a dirsi sì. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la ‘Beneamata’ e il Chelsea si sono venuti incontro sulla base di un prestito secco oneroso sui 12 milioni di euro, bonus compresi.

Il belga ha spinto tanto per tornare ad Appiano Gentile e adesso mancano soltanto le visite mediche e la firma per concludere definitivamente l’operazione. L’AD Marotta quest’oggi, aveva svelato che lo sbarco del bomber in città, all’aereporto di Linate, sarebbe andato in scena stasera. Tant’è che i tifosi sono accorsi numerosi per accogliere l’ex United.

Inter, lo sbarco di Lukaku può slittare a domani

L’arrivo di Lukaku, però, pare non sia ancora avvenuto e potrebbe slittare direttamente a domani mattina, quando sia lui che Asllani dovranno sottoporsi alle visite mediche di rito (prima il centrocampista albanese), propedeutiche alla firma sul contratto. Qualche ora in più di attesa forse per i sostenitori dell’Inter, che massimo entro domani daranno il benvenuto a Lukaku.