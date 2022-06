E’ un’Inter scatenata, l’annuncio di Marotta: “Arriva questa sera”

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta annuncia l’arrivo di Lukaku in serata a Milano: domani visite mediche

L’Inter è pronto a riabbracciare Romelu Lukaku. Un arrivo fortemente voluto dall’attaccante belga e che ora sta per concretizzarsi.

Trovati gli accordi con il Chelsea, il calciatore questa sera tornerà a Milano per sostenere poi nella giornata di domani le visite mediche di rito e quindi firmare il nuovo contratto con il club nerazzurro.

A confermare la tempistica del ritorno di Lukaku è l’amministratore delegato interista Giuseppe Marotta in una breve dichiarazioni rilasciata a ‘Sky’: “Quando arriva Lukaku? Penso stasera”.

Calciomercato, Dybala-Inter: il sorriso di Marotta

Marotta anticipa quindi l’arrivo in serata di Romelu Lakaku che, come raccontato da Calciomercato.it, domani si sottoporrà alle visite mediche di rito insieme ad un altro nuovo acquisto dell’Inter: Asllani. Il centrocampista albanese arriverà alla corte di Inzaghi proveniente dall’Empoli.

Non è ancora il momento delle visite mediche, e chissà se arriverà davvero, per Paulo Dybala. Alla domanda sulla Joya, Marotta però non risponde limitandosi ad un sorriso. Chiuso l’affare Lukaku, ora l’Inter può valutare con relativa calma quando e se stringere i tempi per l’attaccante argentino. Intanto arriva il bomber belga: stasera lo sbarco a Milano, quindi visite mediche e firma.