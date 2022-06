Juventus, non solo Di Maria: c’è il doppio accordo

La Juventus pronta a mettere le mani non solo su Di Maria, ma anche su un altro obiettivo di Allegri: le cifre dell’affare

L’accelerazione sul mercato della Juventus tanto richiesta da Massimiliano Allegri sta arrivando. I bianconeri, nei prossimi giorni, si preparano a regalargli i primi acquisti di spessore, per una prossima stagione in cui il club torinese dovrà tornare necessariamente ad essere protagonista.

Soltanto questione di tempo, come noto, per Paul Pogba, che si prepara a ritornare bianconero a sei anni di distanza. E ieri, come raccontato da Calciomercato.it, grandi passi in avanti per Di Maria, per il quale siamo ormai ai dettagli. Ma non è finita qui. Juventus che piazza lo sprint anche per un altro obiettivo caldo degli ultimi tempi, per il quale il lungo braccio di ferro sembra portare finalmente verso la fumata bianca.

Juventus, Kostic vicinissimo: i dettagli

Si tratta di Filip Kostic, che presto potrebbe vestirsi di bianconero. Nelle scorse settimane, vi avevamo raccontato come Kostic spingesse verso il trasferimento alla Juventus e di come il club torinese stesse lavorando ai fianchi l’Eintracht Francoforte. Le notizie della nostra redazione avevano anticipato l’intesa con Kostic sull’ingaggio da 2,5 milioni di euro e sull’offerta da 15 milioni di euro ai tedeschi. Notizie che trovano conferme in quanto riportato da ‘SportMediaset’, secondo cui tale cifra sarebbe stata ritenuta soddisfacente dall’Eintracht, ribadendo l’intesa trovata tra la Juventus e il giocatore sul proprio stipendio. A questo punto, si attende soltanto la fumata bianca per suggellare l’affare.