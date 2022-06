Mollato de Ligt, il verdetto è definitivo: ora la Juve lo sa

La permanenza di Matthijs de Ligt alla Juventus è incerta, ma un top club si sarebbe tirato fuori dalla corsa al difensore centrale olandese

Il futuro di Matthijs de Ligt continua a tenere banco. La scadenza del contratto con la Juventus è prevista per giugno 2024 e la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe prolungare il termine dell’accordo. Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, i bianconeri hanno pensato ad una proposta sui 7,5 milioni di euro compresi di bonus, decisamente inferiore rispetto ai 12 attualmente percepiti dal classe ’99.

L’ex Ajax, dal canto suo, non intende firmare a queste condizioni. Di conseguenza, aumenta la probabilità di una partenza in estate. A tal proposito, attenzione ad un possibile approdo in Premier League. La nostra redazione vi ha anticipato che Manchester City e United sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni di de Ligt. Entrambe, però, dovranno fare i conti con la prestigiosa concorrenza del Chelsea. I ‘Blues’ avrebbero messo in atto passi concreti verso il difensore, il quale pare abbia già comunicato alla dirigenza torinese la propria volontà di trasferirsi in quel di Londra nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, il Barcellona molla de Ligt

Nel frattempo, il Barcellona si sarebbe definitivamente tirato fuori dalla corsa a de Ligt. Stando a quanto riferisce ‘Sport.es’, infatti, i blaugrana ritengono troppo elevati i costi dell’operazione tra cartellino (almeno 90-100 milioni di euro) e ingaggio. Il club spagnolo, invece, preferisce puntare su Kounde (primo obiettivo per la retroguardia e Koulibaly, opzioni sicuramente molto più economiche. Dunque, l’Inghilterra sembra la destinazione più probabile per de Ligt, staremo a vedere.