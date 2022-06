Inter-Chelsea, ci risiamo: riparte l’assalto da Londra

Dopo aver chiuso gli arrivi di Mkhitaryan e Lukaku, per l’Inter si apre il capitolo cessioni: il Chelsea torna alla carica

Per l’Inter si apre ora anche il capitolo cessioni. Con Lukaku atteso in settimana per visite mediche e firma, Mkhitaryan che ha già completato tutto l’iter che lo ha portato ad essere un calciatore nerazzurri, Ausilio e Marotta dovranno ora affrontare le possibili uscite, anche importanti.

Il big che, al momento, ha più probabilità di andare via è Milan Skriniar, sul quale c’è il forte pressing del Psg. Come raccontato da Calciomercato.it, da Parigi sono pronti a spendere sessanta milioni di euro più bonus (circa 66-67 milioni complessivi) per convincere l’Inter a dire sì alla cessione del difensore slovacco ma potrebbe arrivare l’affondo anche del Chelsea.

Calciomercato Inter, il Chelsea va all’assalto di Skriniar

Blues e Inter già in passato avevano avuto contatti per Skriniar ed ora da Londra sarebbero pronti a riandare alla carica. Secondo quanto riferisce ‘Sky’, infatti, gli inglesi sono tornati a mostrare il loro interesse per l’ex centrale della Sampdoria. La società britannica è disposta ora ad entrare nei dettagli del discorso per provare a sorpassare il Psg e portare Skriniar alla corte di Tuchel.

Del resto il Chelsea dopo le partenze di Christensen e Rudiger ha la necessità di inserire nuovi difensori in rosa e Skriniar è tra gli obiettivi dei Blues insieme a de Ligt per il quale ci sono anche le due squadre di Manchester, come raccontato da Calciomercato.it.