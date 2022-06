CM.IT | Suarez vicinissimo, c’è la data dell’annuncio

Affare ormai ad un passo e futuro deciso per Luis Suarez: ecco quando la trattativa può diventare ufficiale

Conclusa l’avventura all’Atletico Madrid, che ha riportato sul trono di Spagna nel corso del suo primo anno con i ‘Colchoneros’, Luis Suarez è ora pronto a cambiare aria e il suo futuro potrebbe essere Oltreoceano.

Il nome dell’attaccante uruguayano era tornato in voga anche in ottica Juventus, ma il classe 1987 sembra invece destinato a lasciare l’Europa per tornare in Sud America. Nonostante l’interesse di Siviglia, Villarreal e anche del Barcellona, che aveva chiesto al giocatore di restare svincolato sino ad agosto in attesa di un eventuale ok di Lewandowski, Suarez appare ormai vicinissimo a vestire la maglia del River Plate.

Il club di Buenos Aires aveva accelerato prepotentemente nella corsa al giocatore, superando le dirette rivali e raggiungendo anche un accordo con l’uruguayano. Accelerata che i ‘Millonarios’ avrebbero dato anche in queste ore, con l’obiettivo di concludere quanto prima la trattativa. E la giornata decisiva, in questo senso, potrebbe essere quella di martedì. L’annuncio del River è infatti previsto in settimana, presumibilmente proprio martedì.