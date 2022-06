La Juve e un ritorno incredibile: cambia (ancora) il destino di Suarez

Luis Suarez ha segnato la sua epoca calcistica a suon di gol, grinta e talento. Dalla Juve ai nuovi rumors: cambia ancora il destino del bomber

Luis Suarez non ha bisogno di presentazioni nell’universo calcio. Parliamo di un bomber che ha scritto la storia di squadre come Liverpool e Barcellona. E di meglio c’è poco altro.

La carta d’identità, però, non è più verdissima e purtroppo anche campioni di queste proporzioni si avviano agli ultimi anni di carriera. Anche lui, il Pistolero. Eppure le pretendenti non mancano, perché di attaccanti così in molti ne avrebbero bisogno. La Juve è stata accostata a più riprese al calciatore, anche nelle ultime settimane, ma una squadra potrebbe prendere presto il sopravvento per l’attaccante ed è una destinazione assolutamente a sorpresa.

Il Barcellona ripensa a Suarez: spunta l’ipotesi di un clamoroso ritorno

Negli ultimi giorni, lo scatto del River Plate sembrava poter essere decisivo per il futuro di Suarez. In realtà, potrebbe non essere così. Secondo quanto riporta ‘Sport’, infatti, appena saputo che il bomber non sarebbe rimasto all’Atletico Madrid, ha subito sondato un clamoroso ritorno. Allo stesso tempo, gli è stato detto di restare in attesa fino ad agosto, visto che la priorità dei blaugrana è Robert Lewandowski. In ogni caso, Suarez si trova a dover scegliere tra diverse offerte sul tavolo: ci sono anche le proposte di Siviglia e Villarreal. Chiaro che un ritorno a Barcellona avrebbe tutto un altro fascino.