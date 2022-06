La scelta è già stata fatta: ecco il nuovo 10 del Milan

Il Milan va alla ricerca del nuovo numero 10, la scelta è già stata fatta: è lui il fantasista perfetto per Pioli

Il mercato del Milan deve ancora decollare. I rossoneri fanno i conti con i rallentamenti dovuti al passaggio di proprietà e incassano alcune ‘delusioni’ come quella per Botman, destinato a diventare un nuovo calciatore del Newcastle.

In attesa del rinnovo di Maldini e Massara, la società campione d’Italia sa quali sono le priorità per rinforzare la squadra di Pioli. In particolare il tecnico rossonero attende un nuovo numero 10 e di candidati non ne mancano: dal solito Asensio, ormai un nome ricorrente nel mercato del Milan, a Nicolò Zaniolo, passando per Ziyech e arrivando a Dybala, in trattativa anche con l’Inter. Il nuovo 10 rossonero ha però già un nome e la decisione, almeno quella dei tifosi, è già stata presa.

Calciomercato Milan, ecco il nuovo 10: decisione arrivata

Calciomercato.it ha chiesto sul proprio account Twitter quale sarebbe il 10 perfetto per il Milan, consentendo di scegliere proprio tra i quattro nomi prima menzionati. La maggioranza delle preferenze è andata a Paulo Dybala, indicato come il dieci ideale per i rossoneri dal 38,5% dei votanti. Secondo per pochi voti Ziyech, in uscita dal Chelsea, e scelto dal 32,3%.

Non raccolgono molti consenti invece i nomi di Asensio e Zaniolo, fermi rispettivamente al 18,6% e al 10,6%. La scelta è stata fatta, almeno per i tifosi del Milan: è Dybala il 10 ideale.