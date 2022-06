Milan, nuovo assist di Ancelotti: via libera alla cessione

Il Milan scalda i motori sul mercato e può sfruttare un nuovo assist che arriva da Ancelotti e dal Real Madrid: sviluppi in arrivo

Superata l’impasse in casa Milan legata al rinnovo di Maldini e Massara, i rossoneri possono accelerare sul mercato. La conferma del duo a cui sono legate tante delle fortune recenti del Diavolo è garanzia sulla capacità di investire adeguatamente nel parco giocatori, con competenza e concretezza. Davanti ai rossoneri, la missione di confermarsi al top in Italia e di provare a crescere in Europa, facendo meglio dello scorso anno.

La dirigenza milanista sa di dover mettere a disposizione di Pioli una rosa competitiva per poter affrontare al meglio il doppio fronte e così sono molti i reparti in cui si sta intervenendo. In particolare, nella zona deputata alla fantasia per innescare gli attaccanti, il Milan continua a puntare su Asensio e spera negli ottimi rapporti con il Real Madrid per concludere l’affare. Come raccontato dalla nostra redazione, Asensio vorrebbe il rinnovo con il Real ma si guarda anche intorno e il Milan è una delle opzioni che sta valutando.

Milan, Asensio si avvicina: Ancelotti da’ l’ok

Conferme in questo senso arrivano da ‘Don Balon’, portale spagnolo che riferisce come una mano corposa al Milan potrebbe arrivare da Ancelotti. Il tecnico del Real avrebbe fatto sapere ad Asensio e Ceballos che li ritiene giocatori di valore, ma che non può assicurare loro un posto da titolari. La società è pronta a offrire loro un rinnovo ma alle stesse condizioni attuali, ma apre al loro addio, se i giocatori dovessero portare una offerta convincente.