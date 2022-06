Skriniar ha detto sì: vogliono 50 milioni per il sostituto

Skriniar è il principale indiziato a lasciare l’Inter in questo mercato estivo. Marotta ha già individuato il sostituto del difensore slovacco

L’Inter dovrà cedere un big della rosa di Inzaghi sull’altare del bilancio e della sostenibilità finanziaria e tutti gli indizi portano a Milan Skriniar.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro del difensore slovacco, con il club nerazzurro che per dare il via libera alla cessione vorrebbe incassare non meno di 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Paris Saint-Germain preparerebbe l’ultimo (e forse decisivo) rilancio, forte adesso anche del sì del giocatore alla destinazione parigina.

Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, il PSG avrebbe incassato il gradimento del difensore al quale offrirebbe un ricco contratto da quasi 8 milioni più bonus, il triplo rispetto a quanto percepisce a Milano. I francesi sono pronti ad andare fino in fondo e la prossima settimana sono attese novità importanti.

Calciomercato Inter, il Torino spara 50 milioni per Bremer

Con Skriniar via, Marotta accelera per l’arrivo alla corte di Inzaghi di Gleison Bremer, obiettivo di vecchia data dell’Inter. L’Ad interista è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro per il centrale in uscita dal Torino, anche se il patron granata Cairo valuterebbe 50 milioni il suo gioiello. Su Bremer è in pressing anche il Ct Mancini per la Nazionale azzurra. L’Inter è forte dell’accordo trovato ormai con il giocatore e nel frattempo continua a seguire con interesse anche Milenkovic per la difesa. Da non trascurare, inoltre, il profilo di Soyuncu del Leicester.