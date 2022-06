Dal Barcellona alla Serie A: strada spianata per l’Inter

Il giocatore è pronto a lasciare il Barcellona: c’è la possibilità che il difensore arrivi in Italia, facendo sorridere l’Inter

E’ un calciomercato in cui i difensori saranno protagonisti. Sono i giorni, in cui l’Inter rischia concretamente, di dire addio a Milan Skriniar.

I nerazzurri sono in attesa di un nuovo rilancio da parte del Psg, per dare il via libera alla cessione, che aprirà le porte ad almeno un nuovo centrale. Bremer non è l’unico centrale nel mirino dei nerazzurri, che seguono con interesse anche Milenkovic.

La concorrenza, però, non manca: per il brasiliano c’è da fare i conti con mezza Europa che gli ha messo gli occhi addosso e con una valutazione importante, 40 milioni di euro, da parte di Urbano Cairo.

Milenkovic, invece, piace anche in Premier League ma il suo costo è decisamente più accessibile, sui 15 milioni di euro.

Calciomercato Inter, il sostituto di Milenkovic dal Barcellona

La Fiorentina appare davvero rassegnata a perdere il calciatore e sta cercando il sostituto. Dalla Francia arrivano conferme in merito ad un profilo non nuove né per il club viola né soprattutto per il calciomercato italiano: secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, per Umtiti, pronto a lasciare il Barcellona, ci sarebbe l’idea Fiorentina. Il desiderio del difensore, in passato accostato alle big di Serie A, sembra essere quello di far ritorno in Francia, magari al Lione.