Cristiano Ronaldo, tutta la verità: svolta per il fuoriclasse portoghese

Tiene banco, tra i giocatori di maggior spessore, il futuro di Cristiano Ronaldo: arrivano rivelazioni importanti

Cristiano Ronaldo immaginava un ritorno molto diverso al Manchester United. Una stagione che non è andata secondo le aspettative e che anche dopo l’esonero di Solskjaer non ha ripreso quota, per di più con le note tensioni tra lui e Rangnick.

E gli scenari non sembrano poter migliorare, anzi, in vista della prossima annata. Anche con Ten Hag in panchina, le prospettive non appaiono radiose a CR7, che vorrebbe lasciare lo United. Ma verso quale destinazione? La suggestione Roma, come raccontato dalla CMIT TV, non è stata smentita da Mourinho, anche se si tratta per ovvi motivi di un affare difficile. Attenzione poi alla solita ‘suggestione’ Psg rilanciata da Massimo Franchi di ‘Tuttosport’ sempre ai nostri microfoni.

Cristiano Ronaldo-Bayern Monaco, fioccano le smentite

Ieri sera, poi, è circolata la notizia secondo cui Cristiano Ronaldo potrebbe sostituire Lewandowski al Bayern Monaco. Ma tale notizia ha ricevuto poi diverse smentite. Sia la ‘Bild’ che ‘Sky Sports Deutschland’, infatti, hanno chiuso con decisione all’ipotesi che i campioni di Germania siano interessati all’acquisto di CR7. L’emittente satellitare, in particolare, ha aggiunto che nelle trasmissioni di questa sera saranno spiegati ulteriori dettagli relativamente a tali rumours e sul perché siano privi di fondamento. Il giallo si infittisce, l’unica cosa certa è che del futuro di Ronaldo nelle prossime settimane si continuerà a parlare ancora molto.