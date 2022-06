CMIT TV | “C’è un solo club che può prenderlo”: per Ronaldo è tutto deciso

Massimo Franchi è intervenuto alla CMIT TV e ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Ronaldo: tutto deciso, c’è solo un club che può prenderlo

Il futuro di Cristiano Ronaldo, visto da Massimo Franchi, giornalista di ‘TuttoSport’,intervenuto alla CMIT TV.

VOGLIA DI CHAMPIONS – “Ronaldo vive per i gol, vive per i record. Lui vuole le Champions, vuole il record di gol della Champions e tenerlo fin quando lui avrà 80 anni. Messi ha 15 gol in meno, ha due anni in meno, gioca nel Psg e farà tanti gol: se gli toglierà quel record, lui impazzerà. Come fa a giocare in Europa League?”.

Franchi alla CMIT TV: “C’è un club che può prendere Ronaldo”

PSG – “Per me farò lo stesso dello scorso anno. A 3-4 giorni dalla fine del mercato, chiamerà Mendes e andrà via. Andrà in un club che gioca la Champions League. Ce ne sono pochi che lo possono prendere, ce n’è uno che lo può prendere. E’ il Psg che potrebbe fare il trio più forte di tutti i tempi: Mbappe, Ronaldo, Messi con Neymar via o riserva. Però CR7 ha un contratto, se non si riesce a liberare dovrà fare l’Europa League”.