Calciomercato Inter, la decisione su Dzeko spiazza tutti

L’Inter continua a lavorare alacremente in ambito di calciomercato: il club nerazzurro ha preso una decisione sul futuro di Edin Dzeko

Edin Dzeko resterà all’Inter? Questa domanda si lega direttamente alla questione Dybala. L’argentino resta un obiettivo della ‘Beneamata’ per potenziare il reparto offensivo. Tant’è che, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, sono previsti nuovi contatti tra la dirigenza nerazzurra e Fabrizio De Vecchi, presente a Milano in queste ore.

Servirà, però, un rilancio da parte del club lombardo rispetto all’offerta di circa 5,5 milioni di euro netti più bonus, altrimenti c’è il serio rischio che l’operazione possa saltare (Roma e Milan sullo sfondo). Ecco che i milanesi sono attivi anche sul fronte uscite per sfoltire il reparto offensivo, che a breve conterà di nuovo Romelu Lukaku. In tal senso, si sono accavallate numerose voci su un possibile addio di Dzeko.

Calciomercato Inter, decisione presa su Dzeko

Ma, stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, il bosniaco non dovrebbe partire. L’Inter, infatti ritiene l’ex Manchester City parte integrante del progetto e gli avrebbe chiesto di restare. Alla nostra redazione, inoltre, non sono giunte conferme riguardo un presunto interesse concreto da parte della Juventus. Dunque, sembra proprio che le strade di Dzeko e dell’Inter siano destinate a non separarsi questa estate.