CM.IT | Da Dzeko-Juve a Dybala: il punto sull’attacco dell’Inter

L’Inter dopo il colpo Lukaku dovrà fare altre operazioni in uscita per poter dare l’assalto al nuovo colpo

Sono i giorni dell’Inter. I nerazzurri hanno rimesso le mani su Romelu Lukaku. I vice campioni d’Italia e il Chelsea hanno trovato l’accordo per il ritorno in Serie A dell’attaccante belga.

Ma il calciomercato dell’Inter non finirà certamente con Lukaku. Il sogno, come è noto, è quello di comporre il tridente delle meraviglie con Paulo Dybala e Lautaro Martinez. Un sogno ancora realizzabile anche grazie al sacrificio di altri calciatori, come Milan Skriniar.

Chiaramente, però, servono anche altre uscite, soprattutto in avanti: quella sola di Sanchez non può bastare, occorre che uno tra Edin Dzeko e Correa faccia le valigie. Per il bosniaco, al momento, non si registra nessun interesse concreto della Juventus. Con l’addio di due attaccanti si potrà dare l’assalto a Paulo Dybala. Serve un nuovo rilancio per chiudere l’affare. La trattativa – come appreso da Calciomercato.it – è dunque in stand-by. Sono comunque previsti nuovi contatti nei prossimi giorni.