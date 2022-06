CM.IT | Intermediario a Milano per Dybala: contatti con Marotta

Dopo l’affare Lukaku, l’Inter punta anche Paulo Dybala, con l’intermediario Fabrizio De Vecchi, che è presente in queste ore a Milano. La situazione

L’Inter lavora su più fronti in queste ore tra entrate ed uscite per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Intanto a Milano è presente Fabrizio De Vecchi, intermediario dell’entourage Dybala che sta lavorando sulla trattativa per il trasferimento all’Inter dell’attaccante argentino.

Contatti nelle prossime ore con Marotta e la dirigenza nerazzurra: il club meneghino dopo aver concentrato recentemente le forze su Romelu Lukaku vuole chiudere anche Dybala, ma alle sue condizioni e trovando gli incastri giusti. Ovvero, oltre a Sanchez, liberare un’altra casella in attacco (molto difficile Correa, più facile Dzeko). Sul piatto un contratto pluriennale da 5,5 milioni più bonus per arrivare oltre 7 milioni, in linea all’ingaggio che aveva alla Juventus, con Marotta che non vorrebbe andare oltre, mentre Dybala e Antun chiederebbero tra parte fissa e bonus una cifra superiore agli 8 milioni di euro. Serve limare questa differenza nel prossimo contatto tra le parti. Va inoltre evidenziato come nell’ultima settimana l’affare relativo all’argentino sia finito leggermente in stand-by con l’Inter maggiormente concentrata su Lukaku. Inoltre non sono mancate nelle scorse ore anche voci su Milan e Roma, fermo restando però che per ciò che concerne proposte o mosse concrete si è mossa al momento solamente l’Inter per Dybala.