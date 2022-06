Volti nuovi tra i pali: quanti cambi in Serie A

Il punto sui possibili movimenti tra i pali in Serie A. Ecco chi sta cercando un estremo difensore nel massimo campionato

E’ anche il calciomercato dei portieri. Sono tante le squadre in Serie A che stanno cercando un nuovo numero uno tra i pali.

Lo sta facendo con forza la Lazio, che ha deciso di puntare tutto sul giovane Marco Carnesecchi ma al momento c’è distanza tra l’offerta, sui 10 milioni, alzata in questi ultimi giorni, e la richiesta di 18 milioni dell’Atalanta.

Il giovane è reduce da un’ottima esperienza in prestito alla Cremonese, che inevitabilmente si sta muovendo per cercare un nuovo estremo difensore. In realtà il portiere è stato già individuato: si tratta di Ionut Radu, per il quale nelle scorse ore si è tenuto un incontro in sede dell’Inter, in cui erano presenti sia l’agente del calciatore, Damiani, che Ariedo Braida. Accordo di massima trovato.

Calciomercato Serie A, Milinkovic-Savic cambia porta

In Serie A, inoltre, anche Fiorentina e Monza sono alla ricerca di un nuovo portiere. I brianzoli, dopo aver chiuso per Ranocchia, non è certo una novità, sono intenzionati a mettere le mani su Cragno, che difficilmente rimarrà in Serie B con il Cagliari.

Per quanto riguarda i viola, invece, l’idea è quella di puntare su Milinkovic-Savic, vista anche la capacità di giocare con i piedi. La porta, al Torino, sarebbe così affidata a Berisha.