VIDEO CM.IT | Inter, terminato l’incontro per Radu: c’è l’accordo di massima

Ariedo Braida è arrivato nella sede dell’Inter. L’uomo principale del calciomercato della Cremonese incontra la dirigenza nerazzurra per chiudere un affare in uscita

L’Inter è assoluta protagonista in questa fase del calciomercato, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri, infatti, non si concentrano solo sui possibili arrivi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, ma anche sui possibili addii.

La Beneamata è pronta a salutare Ionut Radu. Il portiere è stato, suo malgrado, autore di una stagione negativa con la maglia nerazzurra, in cui domina l’errore fatale contro il Bologna che ha allontanato lo scudetto dall’Inter. Ora è il tempo della partenza per il portiere che dovrebbe accasarsi alla Cremonese nel prossimo futuro.

🎥 #Inter – Ariedo #Braida, uomo mercato della #Cremonese, in compagnia dell’agente di #Radu: (Oscar #Damiani): a breve l’incontro in sede con la dirigenza nerazzurra per il portiere rumeno. “Radu vicino? Siamo vicini al bar”, scherza Braida 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/bLw2hEXvAw — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 20, 2022

Come riferito dall’inviato di Calciomercato.it, Giorgio Musso, pochi minuti fa l’uomo mercato Ariedo Braida è arrivato nella sede dell’Inter insieme all’agente del calciatore, Oscar Damiani. L’incontro con la dirigenza è proprio per Radu: l’estremo difensore è vicino a passare alla Cremonese. Braida ha anche scherzato: “Radu vicino? Siamo vicini al bar”. Nell’incontro si parla, in particolare, dell’ingaggio del portiere che potrebbe rinnovare di un anno prima di salutare la Beneamata.

Inter, terminato l’incontro per Radu

Pochi minuti fa è terminato l’incontro per Radu. Inter e Cremonese hanno raggiunto un accordo di massima per il prestito dell’estremo difensore.

All’uscita sono arrivate nuove parole da parte di Braida: “E’ fatta per il passaggio alla Cremonese? State sereni che prima o poi qualcosa succede“. L’accordo è confermato anche dall’agente del portiere, Oscar Damiani: “La Cremonese può essere una buona soluzione ma la scelta la farà lui. La trattativa è impostata, le due società sono d’accordo sul prestito secco. L’ultima parola spetta al giocatore”.