Primo colpo UFFICIALE per il Monza: è fatta per Ranocchia!

Galliani ha piazzato il colpo a costo zero aggiudicandosi l’esperto difensore Andrea Ranocchia, in uscita dall’Inter dopo la scadenza del contratto

Il Monza ha ufficialmente iniziato a muoversi sul mercato in entrata. Dopo le visite mediche svolte in mattinata, documentate minuto per minuto negli aggiornamenti Calciomercato.it, Andrea Ranocchia è appena diventato un nuovo acquisto ufficiale del club neopromosso.

Guizzo del solito Adriano Galliani che regala a Silvio Berlusconi l’acquisto a costo zero dell’ex difensore centrale dell’Inter, libero contrattualmente dopo la scadenza con il club nerazzurro. Un importante rinforzo per la retroguardia del Monza che aumenterà notevolmente il tasso d’esperienza di tutto il reparto dopo le numerose annate giocate in Serie A.

Questo il comunicato ufficiale del Monza e i dettagli sul nuovo contratto: “Primo colpo dell’estate del Monza neopromosso in Serie A: a rinforzare la difesa arriva Andrea Ranocchia, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. L’esperto difensore umbro, che lascia l’Inter dopo 223 presenze tra tutte le competizioni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Ranocchia arriva ora al Monza neopromosso in Serie A, dove porta esperienza, personalità e mentalità vincente”.