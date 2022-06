Maldini ha l’alternativa pronta: Renato Sanches si complica

Mentre si complica Renato Sanches, il Milan potrebbe virare fortemente su un’altra soluzione a centrocampo: Maldini ha avviato i contatti

I rossoneri stanno vivendo un momento delicato dal punto di vista societario, con Maldini e Massara che stanno trattando per i rinnovi ed il mercato tenuto in ostaggio dalle trattative. Ora si complica Renato Sanches.

Come vi avevamo raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, il Milan aveva in pugno il centrocampista portoghese del Lille, ma le condizioni societarie hanno complicato la trattativa e favorito l’inserimento di altri club. In particolare, è il PSG ad essere tornato alla carica per Renato Sanches con Campos che sarebbe pronto ad accoglierlo anche a Parigi dopo averlo portato al Lille. Paolo Maldini, intanto, avrebbe già avviato i contatti per l’alternativa al portoghese.

Calciomercato Milan, Traore alternativa a Sanches | Contatti avviati

Paolo Maldini non si fa prendere dallo sconforto e, qualora dovesse saltare definitivamente Renato Sanches, avrebbe già trovato l’alternativa. Secondo quanto rivelato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan avrebbe ri-avviato i contatti col Sassuolo per Hamed Junior Traore. Si tratta di un ritorno di fiamma, dopo i primi approcci dello scorso aprile rivelati in esclusiva su queste pagine.

Una vera e propria trattativa non è ancora iniziata tra i rossoneri e gli emiliani, con i primi contatti che hanno avuto solamente un valore esplorativo. La dirigenza del ‘Diavolo’ vuole prima comprendere quanto chiederebbe il Sassuolo per il jolly di origini ivoriane. Proprio la duttilità tattica di Traore potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per Stefano Pioli, permettendogli di avere in un solo colpo un giocatore in grado di ricoprire tre ruoli: il centrocampista, il trequartista centrale e l’esterno offensivo. Insomma, il Milan inizia a valutare anche il piano B qualora Renato Sanches -che rimane sempre la prima scelta- non dovesse sbarcare a Milano.