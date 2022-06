Milan, rinuncia a sorpresa: ‘sacrificio’ sul mercato

Il Milan entra nel vivo del suo mercato, cambiano le priorità in casa rossonera: Maldini e Pioli optano per un ‘sacrificio’ inatteso

La fase di stallo del mercato del Milan può concludersi a breve. Rossoneri che devono accelerare e partiranno dal rinnovo di Paolo Maldini, la conferma del quale è essenziale per Gerry Cardinale. Troppo importante trattenere il Dt, lui e Massara firmeranno a stretto giro il nuovo contratto. Ma la sessione di trattative sarà decisamente più complicata di quanto Maldini avrebbe sperato e immaginato.

Il budget sul mercato sarà infatti limitato a circa 50-60 milioni di euro, al netto della monetizzazione delle cessioni. Ecco perché a queste condizioni diventa impossibile perseguire tutti i principali obiettivi e a qualcosa dovrà rinunciare. In questo momento, il Milan rischia di essere beffato dal Psg sia per Botman che per Renato Sanches, come raccontato da Calciomercato.it. Maldini e Pioli, in questi giorni, si sono sentiti di continuo e avrebbero fatto la loro scelta. Il difensore centrale al momento non appare una priorità, se ne potrebbe fare a meno. Ecco perché, secondo ‘Tuttosport’, il Milan potrebbe ‘rinunciare’ a Botman, per concentrarsi sugli acquisti a centrocampo (Renato Sanches) e in attacco (De Ketelaere).