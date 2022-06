Stand by Inter per Dybala: ecco le condizioni per il ‘Sì’ al Milan

Il Milan potrebbe approfittare della fase di stallo che si è creata con l’Inter per piombare su Dybala: ecco le condizioni necessarie

Uno dei temi più caldi di questi giorni, e delle settimane che verranno, è il futuro di Paulo Dybala: come raccontato, l’Inter ha rallentato la trattativa per dare la totale priorità al ritorno di Romelu Lukaku e ora la situazione potrebbe cambiare.

Sulle pagine di Calciomercato.it, nei mesi scorsi, vi abbiamo raccontato come l’Inter fosse in pole position per ingaggiare la ‘Joya’. I rapporti con Beppe Marotta e la volontà di giocare la prossima Champions League hanno permesso ai nerazzurri di essere in vantaggio. L’incontro dell’entourage dell’argentino in sede dell’Inter, documentato con foto e video dalla nostra redazione, ha cementato ancora di più questa posizione. Negli ultimi giorni, però, le cose sono un po’ cambiate.

Calciomercato Inter, stallo per Dybala | Milan e Roma possono inserirsi

La situazione economica dell’Inter ha portato la dirigenza a prendere una decisione tra Lukaku e Dybala, almeno nell’immediato, e la scelta è ricaduta sull’attaccante belga. Ecco, quindi, che la ‘Joya’ sarebbe messo in stand-by e starebbe iniziando a guardarsi intorno in cerca di alternative. Tra le squadre che, già in passato, si erano mosse per Dybala vanno menzionate Roma e Milan: la situazione è in grande divenire.

Secondo quanto rivelato sulle colonne del ‘Corriere della Sera’, la condizione per vedere Dybala al Milan nella prossima stagione è che il giocatore riduca le proprie richieste d’ingaggio. Una situazione che potrebbe verificarsi nella fase di luglio e in mancanza di offerte valide, a quel punto l’ex numero ’10’ della Juventus potrebbe accettare le condizioni di Maldini. Sempre in agguato rimane poi la Roma, come vi abbiamo raccontato sulla CMI TV. Il futuro di Dybala sarà uno dei tormentoni di questo mercato.