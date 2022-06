L’Inter riflette, Dybala si muove: ora tocca a Milan e Roma

L’Inter affonda su Lukaku e mette in standby Dybala: la Joya si guarda intorno, dal Milan alla Roma, il punto sull’argentino

In attesa: forse Paulo Dybala non si aspettava di arrivare al 21 giugno senza avere ancora certezze sul suo futuro. L’incontro con l’Inter delle scorse settimane non ha portato ad un accordo, anche se le parti erano sembrate ottimiste sulla buona riuscita dell’affare.

I nerazzurri poi si sono fiondati sull’occasione Lukaku e hanno chiuso il ritorno dell’attaccante belga, mettendo in standby l’ex numero 10 della Juventus. Ora per poter affondare il colpo sulla Joya, Marotta ha la necessità di fare spazio in rosa: servirà la cessione non soltanto di Sanchez, ma anche di uno tra Correa e Dzeko. Una situazione che, per forza di cose, spingerà Dybala a guardarsi intorno.

Calciomercato Inter, Dybala riattiva i contatti con altri club

Con l’Inter che lo ha messo in ‘attesa’, secondo quanto riferisce ‘Sky’, Dybala è pronto a riattivare i contatti in giro per l’Europa e magari anche in Italia. Lì dove si è parlato di un interesse della Roma e si sta parlando di quello del Milan. Al momento, riferisce sempre l’emittente, non ci sono stati contatti diretti con nessuno dei due club.

Contatti che ci sono stati all’estero, ma di un livello inferiore a quello a cui ambisce Dybala. Magari lo stesso calciatore, con il passare del tempo e senza accordo, potrebbe rivedere i suoi obiettivi iniziali, abbassando un po’ il livello considerato che diverse società di media fascia sono pronti a prenderlo. Allo stesso tempo non è da escludere la scelta dell’argentino di rivedere al ribasso le sue richieste economiche.