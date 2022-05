CM.IT TV | Dybala tra Inter e Roma: “Contratto quadriennale, la famiglia conferma”

Paulo Dybala potrebbe aver giocato il suo ultimo derby d’Italia lo scorso mercoledì sera

Spuntano nuove conferme sul futuro di Paulo Dybala lontano dalla Juventus. Il centravanti argentino sta ancora valutando tutte le possibili destinazioni per la prossima estate, quando una volta scaduto il contratto con il club bianconero dovrà scegliere la sua nuova squadra.

Intervenuto nel corso della diretta di questo pomeriggio sulla CMIT TV, Enrico Camelio ha spiegato che per Dybala c’è stato il sorpasso della Roma ai danni dell’Inter: “Confermiamo, ma c’è sempre un problema. Lui vuole quattro anni di contratto, sarà un contratto importante. Mi confermano che la Roma è in vantaggio, su questo non c’è dubbio. Vediamo cosa succede. L’Inter per fare mercato deve vendere, ad oggi non ha venduto nessuno. Abbiamo parlato ufficialmente anche con la famiglia, ci ha confermato che la Roma c’è. Posso aggiungere che si sono incontrati”.

Calciomercato Roma, Dybala spinge via Zaniolo

Sull’attuale rosa della Roma, invece, Camelio ha ribadito che l’eventuale arrivo di Paulo Dybala in giallorosso metterebbe alla porta Nicolò Zaniolo: “Se viene Dybala, Zaniolo va via. Ma deve arrivare un’offerta che al momento non c’è stata. Sul rinnovo non c’è nessuna firma e non ci sarà almeno fino alla finale di coppa. Lo sappiamo dell’entourage. Secondo me Zaniolo in qualche modo andrà via, la Roma lo vuole cedere e il calciatore non è più felicissimo. Dybala ad oggi è più forte, poi Zaniolo andrà a fare il fenomeno da un’altra parte. Confermo che l’unica offerta è arrivata dall’Inghilterra, e un paio di club hanno chiesto informazioni”.